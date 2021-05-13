В Курске посчитают соловьев

Цель акции «Соловьиные ночи - 2021» -привлечь внимание курян к проблемам охраны птиц Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 15 по 23 мая в Курске и окрестностях города посчитают соловьев, сообщили в Центрально-Черноземном заповеднике. Цель акции «Соловьиные ночи - 2021» - привлечение внимания курян к проблемам охраны птиц. Соловей служит индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зеленых уголков города.

Заповедник призывает всех курян поучаствовать в переписи соловьев. Вы можете звонить в Центрально-Черноземный заповедник и называть «адрес» своего соловья (место пения) и количество соловьев по телефонам:

• 8 (4712) 59-92-54, 8-920-703-00-20, 8-920-264-84-03;

• сообщать по электронной почте: soshnina@zapoved-kursk.ru;

• на странице «вконтакте»: vk.com/zapovedkursk.

В 2021 году на территории заповедника песня первого соловья обыкновенного или восточного была отмечена 1 мая (среднемноголетние сроки – 27 апреля). В последний десяток лет самое раннее пение курских соловьев в заповеднике отмечалось 23 апреля 2014 г., а самое позднее 8 мая 2011 г.