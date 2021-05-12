В курской усадьбе Фета пройдет "Соловьиная ночь"

Музыка в усадьбе будет звучать до позднего вечера Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 мая в усадьбе Фета под Курском пройдет «Соловьиная ночь». С 17:00 до 21:30 усадьба будет петь артисты. Зрителей ждут романсы, слова о любви и жизни в исполнении курских талантов. Любой желающий может поучаствовать в концертной программе.

В парке будут работать интерактивные площадки: аквагрим, мастер-класс по росписи кожлянской игрушки; игры в крокет и серсо; катание на ослике, фаэтоне, лодке. Билеты можно купить в кассе Курского краеведческого музея, количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: +7 (4712) 51-15-81.