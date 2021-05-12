За сутки ковид подтвердился у 64 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 792 человека Фото: Из архива "КП"

На утро 12 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 247 случаев заболевания коронавирусом. 64 человека подхватили вирус за последние сутки, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 792 человека, на искусственной вентиляции легких – 50 (8 – инвазивная, 42 – неинвазивная).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +29

Рыльский +5

г. Рыльск +4

г. Железногорск +4

Курский +3

Фатежский +3

Горшеченский +2

Касторенский +2

Советский +2

Железногорский +2

г. Льгов +1

Льговский +1

Мантуровский +1

Октябрьский +1

Поныровский +1

Солнцевский +1

Тимский +1

Черемисиновский +1.