За сутки ковид подтвердился у 64 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 792 человека
Фото: Из архива "КП"
На утро 12 мая в Курской области всего зарегистрировано 37 247 случаев заболевания коронавирусом. 64 человека подхватили вирус за последние сутки, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 792 человека, на искусственной вентиляции легких – 50 (8 – инвазивная, 42 – неинвазивная).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +29
Рыльский +5
г. Рыльск +4
г. Железногорск +4
Курский +3
Фатежский +3
Горшеченский +2
Касторенский +2
Советский +2
Железногорский +2
г. Льгов +1
Льговский +1
Мантуровский +1
Октябрьский +1
Поныровский +1
Солнцевский +1
Тимский +1
Черемисиновский +1.