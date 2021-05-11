Курянин из мести пытался поджечь машину знакомой

Мужчина сознался в преступлении Фото: Из архива "КП"

Сотрудники Медвенского отделения полиции установили личность гражданина, который пытался поджечь машину знакомой, сообщили в УМВД по Курской области.

У мужчины сложились неприязненные отношения с бывшей сожительницей, он неоднократно наносил ущерб ее имуществу. После очередного скандала ночью курянин приехал к дому потерпевшей, около которого стоял ее ВАЗ.

Мужчина опустил в бензобак ткань и пытался ее поджечь, но горючее никак не загоралось. Злоумышленник испугался, что его заметят и скрылся.

На следующий день женщина случайно обнаружила, что на ее автомобиле повреждена крышка бензобака, а в самом бензобаке находится посторонний предмет, и обратилась в полицию.

Эксперты собрали оставшиеся на месте происшествия следы горючих материалов. Оперативники установили, что к попытке поджога причастен 27-летний местный житель. Мужчина сознался в преступлении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.