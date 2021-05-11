В Курске в торговом центре на Хрущева открылся пункт вакцинации

Прививают пациентов «Спутником V»

Третий пункт вакцинации открылся сегодня в торговом центре «Европа» на проспекте Хрущева, 5а, сообщили в областной администрации. Пункт курируют медики городской поликлиники № 5.

Сделать прививку в пункте на проспекте Хрущева можно ежедневно с 14:00 до 20:00. Желающим при себе необходимо иметь СНИЛС, полис и паспорт. Перед вакцинацией каждого осматривает терапевт.

Прививают пациентов «Спутником V». Второй компонент через 21 день могут ввести здесь же или в поликлинике № 5.