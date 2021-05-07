В Курске пройдут праздничный концерт и показ фильма

Мероприятие приурочено к 9 Мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 мая в Курске начнет свою работу XII сезон проекта «Открытый экран». Место проведения: СОШ №58 (пр-т В. Клыкова, д. 65), фильм «Мы из будущего», 16+, реж. Андрей Малюков. Начало кинопоказа - 19.30. С 18.00 будет проходит концерт, подготовленный школой.

А первое выездное мероприятие проекта «Открытый экран» состоится 19 мая в деревне Волжанец Советского района.

Обычно проект работает с середины мая до конца августа. В 2020 году из-за пандемии мероприятия «Открытого экрана» проходили с 21 июля по 11 сентября, проведено 39 выездных мероприятий, которые собрали 4 449 зрителей (средняя посещаемость 114 человек, в период самоизоляции люди соскучились по общению и встречам). Для сравнения: в 2019 году на 77 кино-концертных показах побывали 8 281 жителей Курской области (средняя посещаемость 107 человек). А в целом за все время существования проекта с 2010 года состоялось 747 выездов с общим числом зрителей 72 654.