Под Курском добровольцы потушили пожар в доме

В СНТ оштрафовали дачника, который жег мусор
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 29 раз выезжали по тревоге, зарегистрированы 20 пожаров, сообщили в МЧС региона.
Добровольная пожарная дружина поселка Новокасторное самостоятельно до прибытия профессиональных огнеборцев ликвидировала пожар в жилом кирпичном доме. Предположительной причиной пожара стала неисправность печного отопления.
В СНТ «Мир» Курска составлен административный протокол на мужчину, который сжигал мусор без соблюдения правил пожарной безопасности.
Восемь раз огнеборцы тушили горящую траву.