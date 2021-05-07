Под Курском добровольцы потушили пожар в доме

В СНТ оштрафовали дачника, который жег мусор Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Курской области 29 раз выезжали по тревоге, зарегистрированы 20 пожаров, сообщили в МЧС региона.

Добровольная пожарная дружина поселка Новокасторное самостоятельно до прибытия профессиональных огнеборцев ликвидировала пожар в жилом кирпичном доме. Предположительной причиной пожара стала неисправность печного отопления.

В СНТ «Мир» Курска составлен административный протокол на мужчину, который сжигал мусор без соблюдения правил пожарной безопасности.

Восемь раз огнеборцы тушили горящую траву.