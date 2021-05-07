Под Курском горел жилой дом

Огонь вспыхнул ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:42 мая в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кобылки Глушковского района, сообщили в МЧС региона.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ № 24 Глушковского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 02:53 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 02:57, ликвидировано в 03:05.

В результате пожара в жилом деревянном доме закопчены стены и потолок, повреждена мебель.

Огонь тушили 15 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.