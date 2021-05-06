В Железнодорожном округе Курска прошла памятная акция

В Железнодорожном округе Курска у памятника Героям-летчикам 16-й Воздушной армии прошла акция «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений!». В ней приняли участие глава округа Александр Дрынов, депутаты Курского городского собрания и кадеты школы № 35.

На площадке перед памятным знаком школьники станцевали вальс. Участники акции почтили память героев-летчиков, возложили цветы, вспомнили историю памятника, посвященного прославленному авиасоединению, сражавшемуся на северном фасе Курской дуги под командованием генерал-лейтенанта авиации Героя Советского Союза С.И. Руденко.

Идея увековечить подвиг летчиков 16-й Воздушной армии возникла у жителей Кировского района в 1973 году. 8 мая 1975 года памятный знак открыли. Он стал местом проведения патриотических мероприятий.