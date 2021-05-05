Под Курском загорелся жилой дом

Пожар тушили 12 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 17:52 5 мая в Службу спасения поступило сообщение о загорании в жилом доме в слободе Белая Беловского района. На место происшествия выехали пожарные ПЧ №21 Беловского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Загорание локализовано в 17:57, ликвидировано в 17:59. В результате пожара в доме общей площадью 54 кв. м огонь повредил пол на площади два квадрата

Пожар тушили 12 человек, шесть единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.