В Курске на Ленина мотоциклист влетел в легковушку

Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 мая в 14:52 33-летний водитель автомобиля «Приора» ехал по улице Ленина со стороны Красной площади в сторону Перекальского. Напротив дома № 20 он остановился на красный сигнал светофора. В этот момент на автомобиль сзади налетел мотоцикл «Ямаха».

Автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Ранения получил пятилетний ребенок, находившийся в «Приоре».

Полиция выясняет все причины и обстоятельства данного ДТП.