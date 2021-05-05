В Курске потеплеет до 20 градусов

Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 5 мая и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный 7-12, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +6…+11°С, днем +15…+20 °С.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

- В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112», напоминают гражданам спасатели.