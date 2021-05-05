Под Курском в Дьяконово горел жилой дом

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

5 мая в 15:38 в селе Дьяконово Октябрьского района горел жилой дом, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. На место происшествия выехали пожарные трех пожарно-спасательных частей, полиция, скорая, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 15:58, ликвидировали полностью - в 16:05. В доме площадью сто квадратов огонь повредил две комнаты и кровлю по всей площади.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.