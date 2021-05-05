Для участия в «Бессмертном полку онлайн» зарегистрировались более семи тысяч курян

рансляция онлайн-шествия стартует в 15:00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

7 369 курян зарегистрировались для участия в акции «Бессмертный полк онлайн», сообщили в областной администрации. Акция пройдет 9 мая в онлайн-формате.

Заявки на участие можно подать до 7 мая на сайте https://2021.polkrf.ru/, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Трансляция онлайн-шествия стартует в 15:00. Ее можно будет посмотреть на сайте «Бессмертного полка России», ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре Okko, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Уведомление о времени прохождения героя направят после прохождения модерации. Куряне также могут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения их героя. Все, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил изменений, могут повторить одобренную заявку.

Подробная информация о проекте размещена на официальном сайте. Консультацию по участию можно также получить по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0 или отправив письмо на электронную почту polkonline@polkrf.ru.