Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 мая 2021 15:33

На курских улицах начали косить траву

Работы проведут на площади 400 га
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
Работы будут проводить каждый день при хорошей погоде

Работы будут проводить каждый день при хорошей погоде

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске начали косить траву, сообщили в городской администрации. Работы будут проводить каждый день при хорошей погоде.

Сейчас рабочие трудятся на улицах Сонина, Ленина, Карла Маркса, 50 лет Октября, Союзной, Красной площади, проспекте Плевицкой, проспекте Дружбы, Энгельса, проспекте Хрущева, проспекте Клыкова, Косухина и на проспекте Энтузиастов.

На сегодняшний день скосили более 10 гектаров травы. Всего же запланирован покос на площади 400 га.