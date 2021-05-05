На курских улицах начали косить траву

Работы будут проводить каждый день при хорошей погоде Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске начали косить траву, сообщили в городской администрации. Работы будут проводить каждый день при хорошей погоде.

Сейчас рабочие трудятся на улицах Сонина, Ленина, Карла Маркса, 50 лет Октября, Союзной, Красной площади, проспекте Плевицкой, проспекте Дружбы, Энгельса, проспекте Хрущева, проспекте Клыкова, Косухина и на проспекте Энтузиастов.

На сегодняшний день скосили более 10 гектаров травы. Всего же запланирован покос на площади 400 га.