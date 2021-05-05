В Курске таксисту, который сбил человека, дали срок

Авария произошла в областном центре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ленинский районный суд Курска вынес приговор бывшему водителю службы такси. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщает прокуратура региона.

10 февраля 2020 года мужчина работал таксистом. Будучи пьяным, он ехал на автомобиле марки Рено по проезжей части улицы Горького Курска. В салоне автомобиля у него был пассажир.

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не притормозил и сбил переходившего дорогу пешехода. Пешеход получил тяжкие телесные травмы, рассказали в ведомстве.

По заключению эксперта у водителя была техническая возможность предотвратить наезд, если бы он вовремя затормозил. Также экспертиза показала, что таксист употребил психотропное вещество, оборот которого ограничен.

Суд дал ему три года колонии-поселении и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком на два с половиной года.