44-летняя курянка кухонным ножом зарезала знакомую

Пожилая женщина от полученных ранений скончалась на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Железногорского района. Женщину подозревают в убийстве.

4 мая 2021 года ночью в доме, расположенном в слободе Михайловка Железногорского района, 44-летняя подозреваемая повздорила со своей 64-летней знакомой. В ходе конфликта женщина схватили кухонный нож и ударила им несколько раз пенсионерку в грудь. Пожилая женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.