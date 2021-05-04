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Происшествия4 мая 2021 19:08

Под Курском на стройке разбился ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Под Курском на стройке насмерть разбился ребенок, сообщили в следственном комитете по Курской области. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело.

1 мая вечером малолетние дети играли в прятки на стройплощадке по разбору нежилых зданий, расположенной в Курском районе. Один ребенок поднялся на насыпь из старых кирпичей, бетона и других стройматериалов. Не удержался, упал вниз и ударился головой. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выявляются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование продолжается.

ЧП