Под Курском на стройке разбился ребенок

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Под Курском на стройке насмерть разбился ребенок, сообщили в следственном комитете по Курской области. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудили уголовное дело.

1 мая вечером малолетние дети играли в прятки на стройплощадке по разбору нежилых зданий, расположенной в Курском районе. Один ребенок поднялся на насыпь из старых кирпичей, бетона и других стройматериалов. Не удержался, упал вниз и ударился головой. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выявляются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование продолжается.