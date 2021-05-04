Сейчас на территории региона области установлен 1-3-й класс пожарной опасности Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На майских праздниках в курских лесах мониторят пожарную обстановку, рассказали в комитете природных ресурсов. Это поможет оперативно принять меры по недопущению лесных пожаров.

По мере необходимости работают до 13 оперативных групп. В их задачу входит обнаружение возгораний в лесах или непосредственной близости к ним, выявление и пресечение нарушений лесного законодательства, разъяснительная работа с населением. Патрулирование ведется по 51 маршруту.

Также постоянно ведется мониторинг пожарной ситуации с помощью ведомственной системы «ИСДМ-Рослесхоз», которая позволяет выявлять термические точки со спутников.

Сейчас на территории региона области установлен 1-3-й класс пожарной опасности. Лесопожарная обстановка характеризуется как стабильная.

При обнаружении возгораний в лесах необходимо немедленно сообщать на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), по телефону региональной диспетчерской службы комитета природных ресурсов Курской области 8 (4712) 53-04-25 или по номеру 112.