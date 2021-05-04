Мониторинг продолжится и в праздники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В торговых центрах Курска прошел масочный рейд. Представители комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области вместе с сотрудниками полиции посетили «МегаГРИНН», «Европу» на Московской площади, Central Park и «Манеж».

Абсолютное большинство продавцов средства индивидуальной защиты использовали. Некоторые в отсутствие покупателей спускают маски на подбородок и объясняют это тем, что они вакцинированы. С ними провели беседу о том, что иммунитет к коронавирусу и прививка не дают право работать без средств индивидуальной защиты.

Проверяющие также обратили внимание продавцов на то, что маски нужно носить правильно: она должна закрывать рот и нос. Проверили и наличие антисептиков.

Мониторинг продолжится и в праздники. В случае нарушений составляется протокол, затем предпринимателю может грозить штраф.