В Курске пройдут спортивные мероприятия

В Курске пройдут крупные спортивные мероприятия Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ближайшие в дни в Курске пройдет ряд крупных спортивных мероприятий.

5 мая в 15.00 на стадионе «Трудовые резервы» состоится Кубок Курской области по легкой атлетике.

5-8 мая в 10.00 в спортшколе Олимпийского резерва на улице Мирной, 10 пройдут областные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Дню освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

10-12 мая в 10.00 в СКК на улице Энгельса, 106 состоятся 47 традиционные всероссийские соревнования по дзюдо на призы Героев Курской битвы.

10-15 мая в 09.00 в ДОЛ имени Терешковой состоятся Всероссийские соревнования по лапте среди студенческих команд.