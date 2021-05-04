В Курске стартует акция «Я помню. Я горжусь»

В рамках акции сотрудники КТЦ «Звездный» расскажут о военной службе своих дедов и прадедов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Концертно-творческом центре «Звездный» стартует онлайн-акция «Я помню. Я горжусь», посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В каждой семье есть своя маленькая история войны, и каждый должны как можно больше узнать о подвиге дедов и прадедов — славных защитников Родины!

В рамках акции сотрудники КТЦ «Звездный» расскажут о военной службе своих дедов и прадедов на примере собственной семьи.