Курский пенсионер перевел мошенникам миллион рублей

Мужчина без вопросов, не рассказывая близким о происходящем, оформил еще два кредита Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Пенсионер из Железногорска перевел мошенникам миллион рублей, сообщили в УМВД по Курской области. Мужчине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что проверяя работников на честность, заметил, что со счета потерпевшего пытаются снять деньги. Неизвестный убедил пожилого человека перевести деньги на «безопасные» счета. Мужчина снял в банкомате все наличные и под диктовку совершил перевод.

На следующий знакомый персональный менеджер позвонил опять и сообщил, что на имя заявителя неизвестные оформили кредит. Чтобы деньги не заполучили мошенники, курянину нужно было пойти в банк для их получения. При этом мошенники позвонили с подменного номера, зарегистрированного на отдел полиции.

Мужчина без вопросов, не рассказывая близким о происходящем, оформил еще два кредита и по знакомой схеме перевел деньги на продиктованные «безопасные» счета. Участвуя в разоблачении недобросовестных банковских работников, мужчина отдал мошенникам один миллион рублей.

— Полиция никогда не предлагает по телефону поучаствовать в спецоперации. При поступлении подобного предложения по телефону – сбросьте звонок и перезвоните сами по указанному номеру. Это позволит проверить правдивость информации. Система с подменными номерами устроена так, что в ответ на входящий номер, осуществить исходящий вызов звонившему вам, не получится. Ни при каких условиях не переводите деньги на счета, которые вам диктуют по телефону, - в очередной раз к курянам обращаются полицейские.