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Политика4 мая 2021 14:47

В рамках декларационной кампании 24 курских депутата ушли в отставку

Отчитаться о доходах и имуществе народные избранники и чиновники должны были до 30 апреля
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Декларации проанализируют в облдепартаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Декларации проанализируют в облдепартаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представить сведения о полученных в 2020 году доходах и уведомления об отсутствии совершенных сделок по расходам в департамент Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений необходимо было до 30 апреля, сообщили в администрации региона.

Декларации сдали главы и депутаты районного уровня, депутаты сельских и городских поселений, лица, замещающие государственные должности, и государственные гражданские служащие.

В срок сведения представили 3 679 человек. В рамках декларационной кампании 24 депутата представительных органов районов, сельских и городских поселений сложили полномочия по собственной инициативе.

В ближайшее время декларации проанализируют специалисты департамента Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, сказали в Доме Советов.