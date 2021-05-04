В рамках декларационной кампании 24 курских депутата ушли в отставку

Декларации проанализируют в облдепартаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Представить сведения о полученных в 2020 году доходах и уведомления об отсутствии совершенных сделок по расходам в департамент Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений необходимо было до 30 апреля, сообщили в администрации региона.

Декларации сдали главы и депутаты районного уровня, депутаты сельских и городских поселений, лица, замещающие государственные должности, и государственные гражданские служащие.

В срок сведения представили 3 679 человек. В рамках декларационной кампании 24 депутата представительных органов районов, сельских и городских поселений сложили полномочия по собственной инициативе.

В ближайшее время декларации проанализируют специалисты департамента Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, сказали в Доме Советов.