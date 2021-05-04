Курский боксер завоевал «золото» первенства мира

Михаил занимается боксом с пяти лет Фото: предоставлено пресс-службой

Курский боксер Михаил Усов завоевал «золото» первенства мира, сообщили в администрации региона.

Михаил начал заниматься спортом с пяти лет. Родители Миши - тренеры по боксу, у них была своя секция. Свои первые соревнования он выиграл в шесть лет.

Сейчас Миша уже победитель первенства Европы 2017 и 2018 года, финалист 2019 и 2020. Победитель первенства мира 2021, чемпион России 2017 - 2020.

Теперь спортсмен мечтает об олимпийском золоте:

- Спорт - это моя профессия, мое ремесло. Как и любому спортсмену мне нравится развиваться и становиться профессионалом в своей сфере. Я зарабатываю себе этим на жизнь, без бокса я бы пропал. Считаю, что это то, что может спасти молодое поколение.

Благодаря спорту я уже объездил полмира, общаюсь с разными людьми и развиваюсь.

В планах - выиграть Олимпийские игры в 2024 году.