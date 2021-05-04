С начала года клещи покусали 119 курян

Курянам советуют соблюдать правила безопасности, отправляясь на природу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается сезон активности клещей - переносчиков опасных природно-очаговых инфекций, таких как боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, а также клещевой энцефалит, который в Курской области, к счастью, не регистрируется, сообщает Роспотребнадзор региона.

- С начала года зарегистрировано 119 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещами. Из общего числа зарегистрированных укусов в 43 случаях пострадали дети. Из общего числа исследованных в лабораторных условиях клещей 6,5% (10 особей) оказались положительными на наличие возбудителя боррелиоза, - добавили в ведомстве.

В области проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день всего обработано более 106 гектар, из них на территории детских оздоровительных учреждений 9 гектар.