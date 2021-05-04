Под Курском нашли минометную мину

О находке сообщили местные жители Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Рыльске, сообщили в ГУ МЧС региона.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена минометная мина 82 мм. Снаряд вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.