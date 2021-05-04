Курянин перечислил мошенникам 110 тысяч рублей

Курянин снял деньги со счета и передал их преступникам Фото: Из архива КП.

В МО МВД России «Железногорский» обратился мужчина с заявлением о мошенничестве, сообщили в УМВД региона.

- На его стационарный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился его внуком, во что мужчина легко поверил. Голос на другом конце провода сообщил, что стал фигурантом страшного ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Далее мошенник попросил о денежной помощи, объяснив, что это поможет избежать наказания. Также попросил никому не сообщать о случившемся. Испуганный мужчина, не раздумывая, согласился помочь внуку и проследовал к банкомату за купюрами, которые затем у него забрал неизвестный, - рассказали в ведомстве.

Спустя несколько дней курянин все-таки решил позвонить на мобильный телефон внука, и выяснил, что тот не попадал в ДТП и не звонил с просьбами о помощи.

По факту мошенничества проводятся оперативно-розыскные мероприятия, преступника ищут.