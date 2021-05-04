Курянку ограбили в баре

Полиция разыскивает преступника Фото: Из архива КП.

45-летняя курянка обратилась к полицейским и рассказала, что в баре познакомилась с молодым человеком. Спустя несколько часов общения между ними возник конфликт. После словесной перепалки мужчина похитил ее золотые украшения, несмотря на оказываемое сопротивление, сообщили в УМВД региона.

Приехавшему наряду полиции она дала описание нового знакомого и назвала только имя. Как в дальнейшем выяснилось, преступник представился вымышленным именем.

Отсмотрев камеры наблюдения, сотрудники уголовного розыска узнали 24-летнего подозреваемого. Несколько лет назад он был судим за похожий грабеж. Оперативники начали розыск фигуранта, который не появлялся дома, скрываясь у знакомых. Очередное место жительства вскоре установили и задержали мужчину.

Он сознался в содеянном, пояснив, что был уверен в своем скором задержании. Похищенные ювелирные изделия успел продать и потратить вырученные средства. Родственники злоумышленника обязались в ближайшее время возместить ущерб от кражи. По уголовному делу о грабеже начато расследование.