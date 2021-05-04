Курян приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк»

В этом году акция пройдет онлайн Фото: Светлана ВОЛКОВА

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России. Чтобы фотографии ваших ветеранов были включены в трансляцию, и они приняли участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», необходимо до 7 мая подать заявку

- на сайте проекта «Бессмертный полк» 2021.polkrf.ru/,

- через социальные сети ВК vk.com/polk_app или Одноклассники ok.ru/app/polk

- на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/

Вам заранее сообщат о времени прохождения вашего Героя в строю Бессмертного полка. Вы сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.