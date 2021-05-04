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Звезды4 мая 2021 11:49

В Курске стартует проект "Открытый экран"

Курян приглашают посмотреть кино прямо на улице
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В случае непогоды мероприятие пройдет в школе

В случае непогоды мероприятие пройдет в школе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 мая откроется XII сезон проекта «Открытый экран» Курского областного киновидеофонда. Приходите в эту пятницу, к 19:30 на проспект Клыкова, 65 (школа №58).

Смотрим российский фантастический фильм режиссера Андрея Малюкова о путешествии во времени «Мы из будущего» 16+. Действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го.

До показа с 18:00 вечера планируется концертная программа. Если пойдет дождь, мероприятие пройдет в актовом зале школы, сообщили организаторы.

Культура