Под Курском нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Местные жители позвонили в МЧС и сообщили о гранате Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

3 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в поселке Поныри Поныровского района, сообщили в ГУ МЧС региона.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружена граната Ф1. Она изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сказали в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.