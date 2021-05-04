За сутки ковид подтвердился у 69 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 8:30 4 мая с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 36 714 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - 69.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 107 300 курянина (84% от поставок вакцины), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 81 658 (75%).

Воспитателей курских детских садов вакцинируют от коронавируса на работе. 18 сотрудников детского сада № 12 сделали вторую прививку, сообщили в администрации региона.

- Коллектив принял такое решение на добровольно, осознавая всю сложность сложившейся ситуации в борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметила заведующий детским садом Марина Бодрова.