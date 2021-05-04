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Здоровье4 мая 2021 10:03

Полностью вакцинацию от ковид завершили более 81 тысячи курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства

Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 107 300 курянина (84% от поставок вакцины), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 81 658 (75%).

Воспитателей курских детских садов вакцинируют от коронавируса на работе. 18 сотрудников детского сада № 12 сделали вторую прививку, сообщили в администрации региона.

- Коллектив принял такое решение на добровольно, осознавая всю сложность сложившейся ситуации в борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметила заведующий детским садом Марина Бодрова.

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