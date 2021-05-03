Под Курском шестилетний ребенок сел за руль и случайно задавил свою маму

Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Фото: Из архива КП.
Страшный случай произошел 2 мая в Щиграх Курской области, на территории местного кладбища. О подробностях ДТП рассказали в УМВД региона:
- По предварительным данным, когда не было взрослых рядом, шестилетний ребенок сел за руль ВАЗ 21074, завел его и при движении задним ходом задавил собственную 27-летнюю маму. Женщина оказалась между ВАЗ и стоящим рядом Ниссан Мурано и отойти в сторону у нее не было возможности в этот момент.
Пострадавшую женщину доставили в Щигровскую районную больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось.
Полиция выясняет обстоятельства этого жуткого происшествия.