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Происшествия2 мая 2021 17:27

Из-за загоревшейся ледянки в курской многоэтажке едва не случился пожар

Дети игрались и положили пластиковую игрушку на плиту
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение о пожаре в многоэтажке по проспекту Победы поступило вечером 1 мая. На место происшествия незамедлительно отправили спасателей. Как выяснилось, возгорание случилось в одной из квартир на 14 этаже. В ней игрались дети хозяйки. Спустя некоторое время они сообщили маме, что в помещении пахнет горелым пластиком. Женщина вывела детей и осмотрела помещения: ледянка для катания с горок лежала на кухне на включенной электрической плите. Потушить огонь удалось своими силами до приезда пожарно-спасательной службы. Как объяснила старшая девочка, двухлетний брат повернул регулятор температуры на плите, что и стало причиной пожара. В результате происшествия повреждено кухонное оборудование и закончены обои.

Специалисты ГУ МЧС по Курской области просят родителей быть внимательнее. Не показывать детям дурной пример: не курить при них, не зажигать бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей.

ЧП