В Курской области пасхальные службы прошли без происшествий

Праздничные мероприятия в регионе прошли спокойно
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Праздничные Пасхальные мероприятия прошли без происшествий, сообщили в ГУ МЧС региона.
На время пасхальных мероприятий храмы взяли под охрану
Фото: Светлана ВОЛКОВА
- За минувшие сутки в Курской области прошло более 120 праздничных мероприятий в 32 муниципальных образованиях, посвященные празднованию Пасхи Христовой. Пожаров и других происшествий на объектах культа не допущено. Безопасность курян обеспечивали более 370 человек, - сообщили в ведомстве.
В регионе верующие отмечают праздник Пасхи
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Накануне праздника сотрудники госпожнадзора проверили храмы на предмет пожарной безопасности.Особое внимание уделяли эвакуационным путям и выходам, исправности автоматических систем противопожарной защиты.
ЧП не произошло во время богослужений
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Всего же 1 мая в регионе зарегистрирован 31 пожар, 26 случаев – это горение сухой травы и мусора. Никто из людей не пострадал.