В Курской области пасхальные службы прошли без происшествий

Праздничные мероприятия в регионе прошли спокойно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Праздничные Пасхальные мероприятия прошли без происшествий, сообщили в ГУ МЧС региона.

На время пасхальных мероприятий храмы взяли под охрану Фото: Светлана ВОЛКОВА

- За минувшие сутки в Курской области прошло более 120 праздничных мероприятий в 32 муниципальных образованиях, посвященные празднованию Пасхи Христовой. Пожаров и других происшествий на объектах культа не допущено. Безопасность курян обеспечивали более 370 человек, - сообщили в ведомстве.

В регионе верующие отмечают праздник Пасхи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне праздника сотрудники госпожнадзора проверили храмы на предмет пожарной безопасности.Особое внимание уделяли эвакуационным путям и выходам, исправности автоматических систем противопожарной защиты.

ЧП не произошло во время богослужений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего же 1 мая в регионе зарегистрирован 31 пожар, 26 случаев – это горение сухой травы и мусора. Никто из людей не пострадал.