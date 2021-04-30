В Курске собрали больше 1300 мешков мусора

В городе провели генеральную уборку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские коммунальщики завершили вывоз мусора, собранного во время субботника. С привлечением техники предприятий и организаций города, а также "Спецавтобазы" на полигон вывезли больше 1300 мешков мусора, сообщили в мэрии города.

Кроме того, в течение недели велись активные работы по наведению порядка во всех городских парках и скверах. В парке КЗТЗ отремонтировали игровые комплексы и покрасили скамейки. Лавочки также приведут в порядок в парке Дзержинского, в сквере на улице Студенческой и на Театральной площади.

Мусор убрали в скверах на улицах Дейнеки и Гагарина, около кинотеатра «Родина», в парке на площади Рокоссовского.

Ведутся подготовительные работы для выполнения ремонта в скверах «Спортивный» и около кинотеатра «Родина».

В окружных администрациях работают с управляющими компаниями, которые продолжают уборку дворовых территорий, добавили в горадминистрации.