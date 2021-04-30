В курском цирке стартует программа "Салют Победы"

Цирк возобновляет показ представлений Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 мая в Курском цирке для медицинских работников региона и их семей состоится спектакль «Салют Победы». Он организован в знак благодарности врачам, которые стоят на передовой борьбы с пандемией, сообщили в администрации региона.

- Такая акция проводится в тех регионах страны, где возобновляется работа цирков. Это представление – стартовое и для деятельности курского цирка. Программа «Салют Победы» будет доступна для просмотра до конца мая. Точное расписание представлений – на сайте и в кассе цирка, - рассказали в Доме Советов.

Зрителей ожидает эксклюзив – цирковой военно-патриотический спектакль народного артиста России Анатолия Марчевского «Салют Победы». Ведущие артисты Росгосцирка оживили события войны на манеже. В представлении примут участие жонглеры, эквилибристы и акробаты.

Ранее этот спектакль можно было увидеть только в Санкт-Петербурге и Москве. Билеты на представление медработники получат бесплатно.