Под Курском подняли сбитый в годы войны советский самолет

Самолет был сбит в небе над Советским районом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковики центра «Курган» подняли из земли сбитый в годы войны советский самолет. Это третий Пе-2, сбитый немцами в августовском бою 1942 года в небе над Советским районом.

Девять советских бомбардировщиков Пе-2 провели успешную операцию, уничтожив 30 немецких самолетов на аэродроме в поселке Касторное. На обратном пути их настиг враг, ему удалось сбить восемь наших Пе-2. Два из них поисковики центра «Курган» подняли в прошлом году, третий – 30 апреля. Благодаря рассказам свидетелей сражения, известен состав экипажа: командир Зыбинский, штурман Богатырев, радист Орлов.

- Во время крушения Пе-2 удалось остаться в живых стрелку-радисту Виктору Орлову. Он попал в плен, так как в то время эта территория была в оккупации. Известно, что ему удалось пройти всю войну. В мирное время Виктор Орлов работал учителем в одной из рязанских школ, – рассказал руководитель поискового центра «Курган» Алексей Сотников.