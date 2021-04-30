Курские храмы проверяют на безопасность

В регионе идет подготовка к Пасхальным службам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области идут проверки состояния пожарной безопасности храмов, в которых пройдут Пасхальные богослужения. Всего в регионе насчитывается 129 таких культовых объектов, сообщили в ГУ МЧС региона.

30 апреля сотрудники Главного управления МЧС России по Курской области посетили храм Иоанна Богослова областного центра.

- Мы обращали внимание на расположение подсвечников, которые должны находиться на негорючем материале, наличие и соответствие плану эвакуации огнетушителей, знание сотрудниками объекта, - рассказывает инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по Курску Максим Гнездилов.

В результате осмотра были сделаны выводы, что все требования пожарной безопасности на объекте соблюдены. Спасатели напомнили о том, что во время богослужения в обязательном порядке должны быть открыты эвакуационные выходы.

- В целом сегодня все храмы находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии, - подводит итог заместитель начальника Главного управления Сергей Андреев, - важный момент – инструктажи с работниками храмов, в рамках которых им напомнили о том, как вести себя в случае пожара, спасти себя и других людей. В первую очередь, необходимо вызвать пожарных, принять все меры по эвакуации людей и приступить к ликвидации возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Везде будут дежурить сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления.