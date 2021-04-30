Под Курском отремонтируют районную поликлинику

Курское здравоохранение нуждается в улучшениях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году поликлинику Черемисиновской ЦРБ отремонтируют в рамках нацпроекта «Здравоохранение», приобретут новый маммограф. На эти цели учреждению выделили 18 млн рублей, сообщили в администрации региона.

- Мы хотим модернизировать работу нашего первичного звена. Организовали call-центр, разделили потоки людей, ввели предварительную запись и электронные карты пациентов; это помогает избежать очередей. Выделили отдельные помещения для проведения диспансеризации и профосмотров, – рассказала заместитель главного врача по поликлинике Лариса Алтапкина.

Ремонтные работы затронут и ФАПы, в этом помогают и предприниматели. За счет средств спонсора отремонтировали Петровский ФАП: проведены новые коммуникации, приобретены мебель и медицинское оборудование, сказали в Доме Советов.