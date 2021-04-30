В Курске волонтеры раздают Георгиевские ленты

Куряне могут получить Георгиевские ленты прямо на улице
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске продолжается акция «Георгиевская ленточка», сообщили в администрации региона.
Впервые акция прошла в 2005 году и за эти годы стала непреложным атрибутом празднования Дня Победы.
В Курске символы Победы волонтеры раздают с 15.00 до 16.00
у молодежного центра «Гелиос»,
у Дворца молодежи,
у ТЦ на ул. Дейнеки, 23/14
на площади Героев Курской битвы,
на Театральной площади,
у ТЦ на ул. Менделеева, 47а
у дома на проспекте Победы, 50.