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Победа30 апреля 2021 15:08

В Курске волонтеры раздают Георгиевские ленты

Сообщаем адреса, где можно можно получить символ Победы
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Куряне могут получить Георгиевские ленты прямо на улице

Куряне могут получить Георгиевские ленты прямо на улице

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается акция «Георгиевская ленточка», сообщили в администрации региона.

Впервые акция прошла в 2005 году и за эти годы стала непреложным атрибутом празднования Дня Победы.

В Курске символы Победы волонтеры раздают с 15.00 до 16.00

у молодежного центра «Гелиос»,

у Дворца молодежи,

у ТЦ на ул. Дейнеки, 23/14

на площади Героев Курской битвы,

на Театральной площади,

у ТЦ на ул. Менделеева, 47а

у дома на проспекте Победы, 50.