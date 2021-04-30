В Курске волонтеры раздают Георгиевские ленты

Куряне могут получить Георгиевские ленты прямо на улице Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается акция «Георгиевская ленточка», сообщили в администрации региона.

Впервые акция прошла в 2005 году и за эти годы стала непреложным атрибутом празднования Дня Победы.

В Курске символы Победы волонтеры раздают с 15.00 до 16.00

у молодежного центра «Гелиос»,

у Дворца молодежи,

у ТЦ на ул. Дейнеки, 23/14

на площади Героев Курской битвы,

на Театральной площади,

у ТЦ на ул. Менделеева, 47а

у дома на проспекте Победы, 50.