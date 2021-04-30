В курских детсадах с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы

Дежурные группы сформированы в 32 детсадах Курска Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 4 по 7 мая в курских детских садах будут работать дежурные группы, сообщили в городском комитете образования. Сейчас руководители дошкольных учреждений уточняют количество детей, которые будут посещать дежурные группы. Сейчас они сформированы в 32 детсадах Курска.

Чтобы ребенок смог посещать детский сад на майских праздниках, родители должны просто уведомить заведующего, дополнительных справок не требуется.

Работа дошкольных учреждений будет организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий.