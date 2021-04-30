Директор курской фирмы получил срок за уклонение от налогов

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима Фото: Из архива "КП"

Директора курской фирмы, занимающейся обслуживанием и ремонтом автомобилей, осудили на полтора года за уклонение от налогов, сообщили в СК. В период с 2016 по 2017 год он вносил в налоговую декларацию ложные сведения по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, задолжал более 90 миллионов рублей.

В ходе следствия, в целях обеспечительных мер, имущество руководителя компании и имущество общества арестовали. Промышленный районный суд Курска назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также курянина лишили на два года права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях.