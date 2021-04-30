59-летняя курянка перевела пенсионным мошенникам 130 тысяч рублей

По фактам дистанционных хищений возбудили уголовные дела Фото: Яна ШЕЛЕСТ

59-летняя жительница Железногорска перевела пенсионным мошенникам почти 130 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Курской области. Женщине позвонили неизвестные и сказали, что в стране вступили в силу изменения в законодательстве о начислении пенсий, и ей положено возмещение недополученных средств.

Для этого нужно было назвать номер карты и всю секретную информацию для доступа. Что женщина, не задумываясь сделала, и лишилась своих накоплений.

20-летний курянин заплатил мошенникам за начисление пенсионных выплат более десяти тысяч рублей. Молодому человеку позвонила неизвестная девушка и сообщила, что в связи с тем, что курянин работает, ему необходимо срочно решить вопрос с пенсионными начислениями.

Якобы все документы привязаны к его банковской карте, поэтому нужно сообщить ее реквизиты. Парень продиктовал все данные по телефону и тоже лишился сбережений.

По фактам дистанционных хищений возбудили уголовные дела.