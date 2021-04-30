В Курскую область поступила вакцина «ЭпиВакКорона»

Полностью завершили вакцинацию 78 504 курян Фото: Из архива "КП"

В Курскую область поступило вакцина «ЭпиВакКорона» - 405 доз. Вакцинировать в первую очередь будут ветеранов Великой Отечественной войны и медработников старше 65 лет.

Первым компонентом вакцины от коронавируса на сегодняшний день в области привили 106 039 человек, вторым компонентом – 78 504.

По данным оперштаба на 8:30 30 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 36 438 (+72) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.