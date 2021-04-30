Погода в Курске на майские праздники: потепление и дождь

Погода в Курске на майские праздники обещает быть теплой Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В начале недели в Курской области отмечались еще заморозки и шел снег, но к концу апреля резко потеплело. Погода в Курске на майские праздники тоже обещает быть комфортной, но без дождей не обойдется.

В субботу, 1 мая будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами дождь, днем – без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура в ночное время суток составит 10-12 градусов, днем – повысится до плюс 20.

В воскресенье, 2 мая дождей не обещают. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс шесть градусов, днем – потеплеет до 21.

В понедельник, 3 мая будет пасмурно, ночью и днем пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 13 м/с, но будет дуть с юга. Ночью ожидается 13 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до плюс 20.