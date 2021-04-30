В Курской области за сутки коронавирус подтвердился у 72 курян

За все время пандемии заболели 36 438 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным на утро 30 апреля коронавирус подтвердился еще у 72 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии заболели 36 438 человек.

На лечении находятся с COVID-19 и пневмониями находятся 818 человек, на искусственной вентиляции легких – 72. За последние сутки скончались шесть человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 706 курян.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +35

Медвенский +5

Курский +4

Глушковский +3

Льговский +3

Обоянский +3

Поныровский +3

Беловский +2

Конышевский +2

Курчатовский +2

Пристенский +2

г. Рыльск +2

Солнцевский +2

Большесолдатский +1

г. Льгов +1

г. Обоянь +1

Рыльский +1.