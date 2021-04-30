В Курской области за сутки коронавирус подтвердился у 72 курян

За все время пандемии заболели 36 438 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным на утро 30 апреля коронавирус подтвердился еще у 72 курян, сообщили в оперштабе. За все время пандемии заболели 36 438 человек.
На лечении находятся с COVID-19 и пневмониями находятся 818 человек, на искусственной вентиляции легких – 72. За последние сутки скончались шесть человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 706 курян.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +35
Медвенский +5
Курский +4
Глушковский +3
Льговский +3
Обоянский +3
Поныровский +3
Беловский +2
Конышевский +2
Курчатовский +2
Пристенский +2
г. Рыльск +2
Солнцевский +2
Большесолдатский +1
г. Льгов +1
г. Обоянь +1
Рыльский +1.