Когда будут отключать горячую воду в Курске

Отключения начнутся 17 мая Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В «Квадре» рассказали, как будут отключать горячую воду в Курске на время проведения гидравлических испытаний.

• В зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа):

- с 17 по 21 мая,

- с 19 по 25 июля.

• В зоне котельной п. Искра

- с 18 по 20 мая,

- с 20 по 22 июля.

• В зоне ТЭЦ-1 (Сеймский и часть Центрального округов):

- с 18 по 31 мая

• В зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа):

- с 31 мая по 4 июня,

- с 26 июля по 1 августа.

• В зоне котельной поселка Косиново:

- с 8 по 10 июня,

- с 17 по 19 августа.

• В зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Юго-Западный, Северо-Западный районы, проспект Победы, часть микрорайона СХА, п. Заря):

- с 16 по 29 июня.

• В зоне котельной на улице Литовской, 95-б:

- с 29 июня по 1 июля,

- с 3 по 5 августа.

• В зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города)

- с 13 по 26 июля.

Полный перечень адресов, попадающих под отключение горячего водоснабжения в период испытаний.