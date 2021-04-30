Когда будут отключать горячую воду в Курске

Отключения начнутся 17 мая
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В «Квадре» рассказали, как будут отключать горячую воду в Курске на время проведения гидравлических испытаний.
• В зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа):
- с 17 по 21 мая,
- с 19 по 25 июля.
• В зоне котельной п. Искра
- с 18 по 20 мая,
- с 20 по 22 июля.
• В зоне ТЭЦ-1 (Сеймский и часть Центрального округов):
- с 18 по 31 мая
• В зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа):
- с 31 мая по 4 июня,
- с 26 июля по 1 августа.
• В зоне котельной поселка Косиново:
- с 8 по 10 июня,
- с 17 по 19 августа.
• В зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Юго-Западный, Северо-Западный районы, проспект Победы, часть микрорайона СХА, п. Заря):
- с 16 по 29 июня.
• В зоне котельной на улице Литовской, 95-б:
- с 29 июня по 1 июля,
- с 3 по 5 августа.
• В зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города)
- с 13 по 26 июля.
Полный перечень адресов, попадающих под отключение горячего водоснабжения в период испытаний.